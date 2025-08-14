Σιμάνσκι για ΑΕΚ: «Ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε»! (pic)

Ο Νταμιάν Σιμάνσκι αποχαιρετά με λόγια καρδιάς την ΑΕΚ τονίζοντας πως η ομάδα και ο κόσμος της θα έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά του!

Ο Πολωνός μέσος που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λέγκια Βαρσοβίας, ευχήθηκε στην Ένωση μια σεζόν ανάλογη με αυτή του 22/23 της κατάκτησης του νταμπλ ενώ ευχήθηκε κάποια στιγμή οι δρόμοι του με την ΑΕΚ να συναντηθούν ξανά.

Αναλυτικά το μήνυμα του Νταμιάν Σιμάνσκι:

«Αγαπητοί φίλαθλοι! Ήταν μεγάλη χαρά για μένα να εκπροσωπώ τον σύλλογό σας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ευχαριστώ τους υπέροχους φιλάθλους της ΑΕΚ για την απίστευτη ενέργεια στο γήπεδο και την υποστήριξή τους. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, επιτυχίες και μια επανάληψη της νίκης που πετύχαμε τη σεζόν 22/23. Θα έχετε για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές και το προσωπικό του συλλόγου με τους οποίους είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ κατά τη διάρκεια αυτών των 5,5 χρόνων.

Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, κ. Δημήτρη Μελισσανίδη.

Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να ξανά βρεθούμε».