Το ευχαριστώ της ΑΕΚ σε Σιμάνσκι και η επίσημη παρουσίαση του από την Λέγκια (vid)

Η ΠΑΕ ΑΕΚ αποχαιρέτησε τον Νταμιάν Σιμάνσκι και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια, ενώ η Λέγκια ανακοίνωσε την απόκτηση του.

«Μετά από 190 επίσημες συμμετοχές, 11 γκολ και 12 ασίστ και κατάθεση ψυχής μέσα στο γήπεδο που δεν μπορεί καμιά στατιστική να καταγράψει, από σήμερα ο Ντάμιαν Σιμάνσκι δεν θα φοράει πλέον την φανέλα της ΑΕΚ.

Από τον Ιανουάριο του 2020 πρωταγωνίστησε σε πολύ έντονες στιγμές με την ομάδα μας, φόρεσε το περιβραχιόνιο της, έγινε νταμπλούχος και συνδέθηκε όσο λίγοι ξένοι ποδοσφαιριστές με την ΑΕΚ. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας.

Τον ευχαριστούμε για όλα και του ευχόμαστε το καλύτερο για την συνέχεια της καριέρας του. Ο Ντάμιαν θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ», αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Ο Νταμιάν Σιμάνσκι είχε αποκτηθεί τον Γενάρη του 2020 με την μορφή δανεισμού από την Αχμάτ Γκρόζνι ενώ έξι μήνες μετά η ΑΕΚ είχε ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του. Με την Ένωση, έχει καταγράψει 190 παιχνίδια, 11 γκολ και 12 ασίστ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 2022/2023, αποτελώντας μέσα σε αυτή την πενταετία και αρχηγός του Δικεφάλου.

Την ίδια ώρα η Πολωνική ομάδα ανακοίνωσε τον πρώην αρχηγό της Ένωσης με ένα όμορφο βίντεο στο twitter και τόνισε πως υπέγραψε συμβόλαιο μαζί του ως το καλοκαίρι του 2029!