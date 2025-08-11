Επιβεβαιώνει ο ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Γιακουμάκη!

Για πρώτη φορά ο επίσημος ΠΑΟΚ μιλά ανοιχτά για την υπόθεση του Γιώργου Γιακουμάκη, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Έλληνα φορ - Πότε υπολογίζεται στην Θεσσαλονίκη!

Από χθες το βράδυ υπάρχει απόλυτη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κρουζ Αζούλ για το δανεισμό του έμπειρου φορ, με τους Θεσσαλονικείς να επιβεβαιώνουν το πρωί της Δευτέρας (11/8) τις εξελίξεις.

Όπως σημειώνουν από πλευράς ΠΑΟΚ, επετεύχθη προφορική συμφωνία τόσο με την ομάδα του Μεξικού όσο και με τον ποδοσφαιριστή, ωστόσο, απομένει να διευθετηθεί το τυπικό σκέλος για να πάρει ο Γιακουμάκης το πράσινο φως και να ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αύριο - μεθαύριο, θα έχει προγραμματιστεί και το ταξίδι του στη χώρα μας, με τον ΠΑΟΚ να έχει πετύχει ένα σούπερ deal, όπως διαβάσατε και μέσα από το SDNA.

Η συμφωνία κλείστηκε στη βάση του δανεισμού για έναν χρόνο, με τον ΠΑΟΚ να καταβάλλει 2 εκατ. ευρώ ως loan fee. Το ποσό αυτό, που είναι το συνολικό κόστος της κίνησης με τον Γιακουμάκη, δεν καταλήγει πρακτικά στα ταμεία των Μεξικανών, αλλά χρησιμοποιείται για να καλύψει μέρος του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή και η ρήτρα του ανέρχεται στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, χωρίς δεσμεύσεις.