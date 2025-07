Ο Λούκας Πακετά αθωώθηκε στην υπόθεση με τον παράνομο στοιχηματισμό

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Times», ο Λούκας Πακετά ενημερώθηκε για την αθωωτική απόφαση και πλέον μπορεί να συνεχίσει την καριέρα του «καθαρός» από τις κατηγορίες που τον βάραιναν εδώ και καιρό.

Ο Βραζιλιάνος βίωσε έναν... εφιάλτη εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, φτάνοντας ακόμη και στο να χαλάσει η μεταγραφή του στην Μάντσεστερ Σίτι, όμως η αθωωτική απόφαση ήρθε ως δικαίωση για τον έμπειρο χαφ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η απόφαση θα γίνει επίσημα γνωστή με την έναρξη της νέας εβδομάδας, με τον Πακετά να νιώθει ότι έφυγε ένα μεγάλο βάρος από πάνω του.

Sources with knowledge of the case have told The Times that the player is understood to have been cleared by an independent regulatory commission with the decision due to be announced next week.



