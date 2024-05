«Πρόταση του ΠΑΟΚ στην Χάιντουκ για τον Λιβάγια»

Το όνομα του Μάρκο Λιβάγια έχει εμπλακεί το τελευταίο διάστημα σε σενάρια με ελληνικές ομάδες και ο Κροάτης δημοσιογράφος, Άντε Σούσιτς, αποκαλύπτει πρόταση του ΠΑΟΚ στην Χάιντουκ για την απόκτηση του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σούσιτς, ο Δικέφαλος φέρεται να έχει χτυπήσει την πόρτα της κροατικής ομάδας για την απόκτηση του Μάρκο Λιβάγια, προσφέροντας στον Κροάτη συμβόλαιο που θα του αποφέρει 1,5 με 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

O Kροάτης δημοσιογράφος, μάλιστα αναφέρει ότι το όλο θέμα μπορεί να περάσει από τα χέρια του Βιτσένζο Καβαλιέρε, που εργάζεται στη μανατζερική εταιρεία που ανήκει ο Ντομινίκ Κοτάρσκι.

💥EXCLUSIVE!💥

New champion of Greece @PAOK_FC sent official offer for @hajduk striker Marko Livaja! Transfer fee still unknown, but PAOK is willing to pay Livaja 1.500.000 - 2.000.000 per season!

MORE⬇️https://t.co/D8ejOJAO0m