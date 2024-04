Συνεχίζει τις «φωνές» η Νότιγχαμ: Αίτημα της Φόρεστ να δημοσιευτούν οι συζητήσεις των διαιτητών!

Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση, την οποία όλοι θεωρούν απαράδεκτη και μιλάνε με τα χειρότερα λόγια στο Νησί, η Νότιγχαμ συνεχίζει να «φωνάζει» για τη διαιτησία της αναμέτρησης με την Έβερτον, όπου η ομάδα του Λίβερπουλ πήρε τη νίκη με 2-0.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη ανακοίνωσε πως έχει καταθέσει επίσημο αίτημα στην Ένωση Διαιτητών (PGMOL) να βγουν στη δημοσιότητα οι συνομιλίες των διαιτητών από τη χθεσινή αναμέτρηση.

Θυμίζουμε πως η Φόρεστ «φωνάζει» για τρεις φάσεις στο ματς, με τον διαιτητή και το VAR να κρίνουν πως δεν υπάρχει παράβαση σε καμία από τις τρεις και το παιχνίδι να συνεχίζεται κάθε φορά κανονικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατέθεσε σήμερα επίσημο αίτημα στην ένωση διαιτητών (PGMOL) να δώσει στη δημοσιότητα το ηχητικό με τις συζητήσεις των διαιτητών κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης με την Έβερτον στο Γκούντισον Παρκ.

Η ομάδα έχει ζητήσει να γίνουν γνωστές οι συνομιλίες για τις τρεις φάσεις-κλειδιά της αναμέτρησης, με το μαρκάρισμα του Άσλει Γιανγ στον Τζιοβάνι Ρέινα (24'), το χέρι του Γιανγκ (44') και το μαρκάρισμα του Γιανγκ στον Χάντσον Οντόι (56').

Υποστηρίζουμε σθεναρά για την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα και τους οπαδούς να έχουν πρόσβαση στον ήχο και την απομαγνητοφώνηση για πλήρη διαφάνεια, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του αθλήματος μας»

