«Βράζει» για την διαιτησία η Νότιγχαμ: «Δεν μας έδωσαν τρία πέναλτι, οπαδός της Λούτον ο χειριστής VAR»!

Φοβερά παράπονα έχει η Νότιγχαμ Φόρεστ από την διαιτησία, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Έβερτον που την βρήκε ηττημένη με 2-0.

Με μία οργισμένη τοποθέτηση στα social media, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη επιτίθεται, τόσο στον χειριστή του VAR, όσο και στην κεντρική επιτροπή διαιτησίας, σε μία πρωτοφανή κίνηση για Premier League:

«Τρεις εξαιρετικά φτωχές αποφάσεις - τρία πέναλτι που δεν δόθηκαν - κάτι το οποίο πολύ απλά δεν μπορούμε να ανεχθούμε.

Προειδοποιήσαμε την κεντρική επιτροπή διαιτησίας πριν το παιχνίδι ότι ο χειριστής του VAR είναι οπαδός της Λούτον, όμως δεν τον άλλαξαν.

Η υπομονή μας έχει δοκιμαστεί πολλές φορές.

Τώρα η Νότιγχαμ Φόρεστ θα εξετάσει όλες τις επιλογές της.»

Three extremely poor decisions - three penalties not given - which we simply cannot accept.



We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game but they didn’t change him. Our patience has been tested multiple times.



NFFC will now consider its options.