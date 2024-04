Μεγάλο βήμα παραμονής έκανε η Θέλτα, με την ομάδα του Τάσου Δουβίκα να επικρατεί της Λας Πάλμας με ανατροπή με σκορ 4-1, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της La Liga. Έτσι, η ομάδα του Βίγκο ανέβηκε στην 16η θέση με 31 βαθμούς και είναι στο +6 από την Κάντιθ που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.

Η Λας Πάλμας μπήκε δυνατά στο ματς και άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό, με τον Χουάνμα Χερζόγκ να σκοράρει για το 1-0 έπειτα από ασίστ του Μουνίρ. Η απάντηση της Θέλτα ήρθε στο 37', με τον Ιάγο Άσπας να ισοφαρίζει, ενώ δύο λεπτά αργότερα (39') ο Βίλιοτ Σουέντμπεργκ σκόραρε για το 2-1, ολοκληρώνοντας έτσι την ανατροπή.

Στο 66ο λεπτό ο Κλαούντιο Χιράλντες αποφάσισε να ρίξει τον Τάσο Δουβίκα στο ματς, με τον Έλληνα στράικερ να τον δικαιώνει άμεσα. Μόλις πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς, ο 24χρονος φορ βρήκε δίχτυα και έκανε το 3-1, ενώ το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Άσπας έπειτα από ασίστ του Δουβίκα.

Anastasios Douvikas scores from off the bench to give Celta Vigo the 3-1 lead against Las Palmas. ⚽️🇬🇷



Iago Aspas gets his second assist in this match. 🪄🪄🇪🇸pic.twitter.com/ekLPupNZuM