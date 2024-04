Ζοάο Φέλιξ, εγγύηση για... κουβά: «Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Σίτι και Ατλέτικο θα προκριθούν» (pic)

Ο Ζοάο Φέλιξ, όπως φαίνεται δνε το πολυκατέχει με τις προβλέψεις, αφού ο Ισπανός κατάφερε να κάνει 0 στις 4 ενόψει των προημιτελικών του Τσάμπιονς Λιγκ και όποιος τον άκουσε σίγουρα ταμείο δεν πήγε.

Συγκεκριμένα, όταν ο 24χρονος ρωτήθηκε στις 8 Απριλίου ποιες κατά τη γνώμη του θα είναι οι ομάδες που θα προκριθούν στους «4» της φετινής διοργάνωσης εκείνος τα είπε όλα... λάθος.

«Ρεάλ Μαδρίτης- Μάντσεστερ Σίτι; Νομίζω ότι η Σίτι περνάει. Στο Άρσεναλ-Μπάγερν νομίζω η Άρσεναλ θα προκριθεί. Η Ατλέτικο θα περάσει απέναντι στην Ντόρτμουντ και ελπίζω ότι και εμείς θα προκριθούμε κόντρα στην PSG...».

Ούτε ένα δεν πέτυχε και όποιος τον άκουσε σίγουρο... κουβά. Ζοάο Φέλιξ, μεγάλε χάστη!

🗣️ João Felix, last week: "What teams will go through in the #UCL? Man City, Arsenal, Atletico and Barca. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/EuB2zWIvpF