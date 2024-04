Ο Τούχελ έγινε ο πρώτος Γερμανός προπονητής που φτάνει σε ημιτελικά με τρεις διαφορετικές ομάδες!

Μπορεί την φετινή σεζόν να πήγαν -σχεδόν- όλα στραβά στον Τόμας Τούχελ και την Μπάγερν, ωστόσο ο Γερμανός προπονητής κατέγραψε μια ιστορική επίδοση οδηγώντας τους Βαυαρούς στα ημιτελικά του Champions League.

Ο Τούχελ, που σε λίγους μήνες θα αποτελέσει παρελθόν από την Μπάγερν, έγινε ο πρώτος Γερμανός προπονητής, που θα έχει παρουσία στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με τρεις διαφορετικές ομάδες.

Το 2020 ο Τούχελ είχε οδηγήσει την Παρί μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, ενώ την αμέσως επόμενη χρονιά επανέλαβε την πορεία του μέχρι τον τελικό, αυτή τη φορά στον πάγκο της Τσέλσι, κατακτώντας με τους Λονδρέζους το τρόπαιο.

