Σοκ στην Ιταλία: Πέθανε 26χρονος ποδοσφαιριστής από ανακοπή καρδιάς

Πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο για τον θάνατο του Ματία Τζάνι. Ο 26χρονος υπέστη ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του, Καστελφιορεντίνο, απέναντι στην Λαντσότο Κάμπι την Κυριακή (14/04) για το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της χώρας του (Eccellenza).

Το κακό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της ομάδας του, Καστελφιορεντίνο, απέναντι στην Λαντσότο Κάμπι για το πρωτάθλημα Eccellenza (ερασιτεχνικό), με τον ποδοσφαιριστή να καταρρέει στο χορτάρι από ανακοπή καρδιάς μετά από 15 λεπτά αγώνα και να τρέχουν να τον κρατήσουν στη ζωή τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων. Μετά από τις πρώτες βοήθειες που του προσφέρθηκαν στο αγωνιστικο χώρο του "Κάμπιο Μπισέντσιο" της Φλωρεντίας, ο άτυχος παίκτης διακομίστηκε στο νοσοκομειο της πόλης, Καρέτζι, όπου εκεί όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του αφού δεν είχε καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή κατά τη διακομιδή του.

«Αισθανόμαστε ένα απέραντο κενό», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Καστελφιορεντίνο. Παράλληλα η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας γνωστοποίησε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα ματς όλων των διοργανώσεων στη χώρα.

Να σημειωθεί ότι χτες διεκόπη και το ματς της Ουντινέζε με τη Ρόμα, μιας και ο 24χρονος Ιβοριανός αμυντικός, Εβάν Εντικά, έπεσε κάτω με πόνους στο στήθος. Ο ίδιος πλέον είναι καλά, όπως γνωστοποίησε με ενημέρωσή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

