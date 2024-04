Απίστευτο: Η Νιούκαστλ διέλυσε με «τεσσάρα» την Τότεναμ έχοντας 27% κατοχή!

Οι «Καρακάξες» ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση έχοντας 27% κατοχή της μπάλας έναντι του 73% που είχε η Τότεναμ, με τους παίκτες του Έντι Χάου να δείχνουν απίστευτη κυνικότητα μπροστά από το αντίπαλο τέρμα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η Νιούκαστλ είχε πέντε σουτ προς το τέρμα, σκοράροντας τέσσερα γκολ και έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα την τελευταία 20ετια στην Premier League που κερδίζει αγώνα με 4+ γκολ έχοντας 27% κατοχή.

