Επίσημο: Μπαίνει το ημιαυτόματο offside την νέα σεζόν στην Premier League (pic)

Είναι, πλέον, επίσημο...

Η Premier League ανακοίνωσε την Πέμπτη (11/4) την εισαγωγή του ημιαυτόματου offside από την επόμενη σεζόν στα παιχνίδια της.

«Στη σημερινή συνεδρίαση των μετόχων της Premier League, οι σύλλογοι συμφώνησαν ομόφωνα στην εισαγωγή της τεχνολογίας ημιαυτόματου offside, tο νέο σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στην Premier League την επόμενη σεζόν και αναμένεται η τεχνολογία να είναι έτοιμη να εισαχθεί μετά από ένα από τα φθινοπωρινά διεθνή διαλείμματα», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της Λίγκας.

«Η τεχνολογία θα παρέχει ταχύτερη και συνεπή τοποθέτηση της εικονικής γραμμής οφσάιντ, με βάση την οπτική παρακολούθηση παίκτη, και θα παράγει υψηλής ποιότητας γραφικά μετάδοσης για να εξασφαλίσει βελτιωμένη εμπειρία εντός του γηπέδου και μετάδοσης για τους υποστηρικτές», συμπληρώνεται στην επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Premier League.

Τι ακριβώς είναι το ημιαυτόματο offside; Συνιστά μία τεχνολογία ανίχνευσης άκρων, που χρησιμοποιεί κάμερες τοποθετημένες σε όλο το στάδιο για να παρέχει την ακριβή θέση των παικτών στο γήπεδο, δίνοντας στους διαιτητές ακριβείς πληροφορίες σε δευτερόλεπτα. Το σύστημα δημιουργεί 29 σημεία δεδομένων ανά παίκτη, ιχνηλατώντας τα διάφορα μέρη του σώματος. Να σημειωθει ότι ο όρος «ημιαυτόματο» επιλέχθηκε από τη FIFA θέλοντας να δείξει τι οι διαιτητές του αγώνα θα έχουν τον τελευταίο λόγο, μ’ έναν αποκλειστικό βοηθό VAR για να παρακολουθεί το οφσάιντ.

Η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και στο Champions League, ενώ πιο πρόσφατα εφαρμόστηκε στο Ασιατικό Κύπελλο νωρίτερα φέτος.

Premier League clubs have unanimously agreed to the introduction of Semi-Automated Offside Technology from next season



It will provide quicker placement of the virtual offside line and high-quality graphics to ensure an enhanced broadcast and stadium experience