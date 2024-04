Ρεάλ και Σίτι προσφέρουν πάντα γκολ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις

Αυτή ήταν μόλις η τέταρτη φορά στην ιστορία του Champions League, που και οι δύο ομάδες σκοράρουν από τρία γκολ στον πρώτο αγώνα από τους δύο, σε φάση νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η προηγούμενη φορά που είχε συμβεί αυτό ήταν και πάλι ανάμεσα σε Σίτι και Ρεάλ, στο χορταστικό 4-3 της σεζόν 2021-2022, με τους Μαδριλένους να βγαίνουν νικητές από εκείνη την διασταύρωση.

3+ - This is only the fourth time in the UEFA Champions League that both teams have scored 3+ goals in the first leg of two-legged knockout stage tie, with the previous instance also being between these two sides (Man City 4-3 Real Madrid in 2021-22). Cinema.