Ξέφυγε ο Κριαστιάνο: Χτύπησε αντίπαλο, αποβλήθηκε και πήγε να επιτεθεί στον διαιτητή! (vid)

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ ξέφυγε τελείως στο 86o λεπτό, αφού σε διεκδίκηση της μπάλας σε πλάγιο χτύπησε αντίπαλό του με αγκωνιά, με αποτέλεσμα να αντικρίσει απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Ο Κριστιάνο, ωστόσο δεν έμεινε εκεί αφού κινήθηκε απειλητικά με σφιγμένη την γροθιά για να χτυπήσει τον διαιτητή που είχε γυρισμένη πλάτη, ενώ αποχώρησε χειροκροτώντας ειρωνικά και εμφανώς σε έξαλλη κατάσταση.

Για την ιστορία, η Αλ Χιλάλ επιβλήθηκε της Αλ Νασρ με 2-1 και πανηγύρισε την πρόκρισή της στον τελικό του Super Cup Σαουδικής Αραβίας, όπου θα αντιμετωπίσει την Αλ Ιτιχάντ.

Δείτε παρακάτω την αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο:

Ronaldo can never win against this corruption.



Al Hilal owns the referees. The biggest cheating club ever.



pic.twitter.com/Xxr5nM5ZJU