Μπενζεμά: «Δεν είμαι ο ίδιος όπως στη Ρεάλ - Χρειάζομαι βοήθεια στο γήπεδο»

Σκαμπανεβάσματα έχει η απόδοση του Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Ίτιχαντ και δεν σκοράρει όσο θα ήθελε η ομάδα και οι οπαδοί της. Ο Γάλλος επιθετικός δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στη Σαουδική Αραβία, ενώ οι πολλές αλλαγές προπονητών έχουν παίξει το ρόλο τους.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το γεγονός πως έχει να βρει δίχτυα από τον περασμένο Δεκέμβριο, ο 36χρονος φορ παραδέχτηκε ότι δεν είναι ο ίδιος παίκτης που ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Δεν είμαι ο ίδιος Μπενζεμά όπως στη Ρεάλ Μαδρίτης γιατί δεν είναι το ίδιο παιχνίδι, οι ίδιοι παίκτες. Χρειάζομαι βοήθεια στο γήπεδο, χρειάζομαι πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να κερδίζω παιχνίδια μόνος μου», απάντησε ο έμπειρος άσος.



