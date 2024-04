Σε 82 δευτερόλεπτα έγινε η αδιανόητη ανατροπή της Τσέλσι κόντρα στη Γιουνάιτεντ (vid)

Αδιανόητα πράγματα έγιναν στο ντέρμπι της Τσέλσι με την Γιουνάιτεντ, αφού οι «Μπλέ» προηγήθηκαν με 2-0, ισοφαρίστηκαν σε 2-2 πριν το ημίχρονο, με τους «Κόκκινους Διάβολους» να παίρνουν και το προβάδισμα με τον Γκαρνάτσο να γράφει το 2-3.

Τα όσα έγιναν, ωστόσο στο φινάλε μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας θα μπορούσαν να συμβούν. Αρχικά, οι Λονδρέζοι ισοφάρισαν σε 3-3 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πάλμερ στο 90+10'

O νεαρός μεσοεπιθετικός της Τσέλσι, ωστόσο δεν είχε πει την τελευταία του λέξει και 82'' αργότερα έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα του Ονάνα «γράφοντας» το τελικό 4-3 ολοκληρώνοντας μια μυθική ανατροπή για την Τσέλσι.

Not sure what Diogo Dalot was thinking here, doing a solo run at 3-3 just after kick off and giving the ball away leading to the corner which Chelsea scored the winner. 😐 #MUFC



