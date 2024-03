Mirror: «Το μεγαλύτερο φαβορί για να αναλάβει την εθνική Ιρλανδίας ο Πογιέτ, υποψήφιος και ο Σανιόλ»

Η Ιρλανδία αναζητεί ομοσπονδιακό προπονητή και δύο ονόματα βρίσκονται σε περίοπτη θέση στη λίστα της σύμφωνα με ρεπορτάζ της Mirror.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της, φαβορί για τον πάγκο της Ιρλανδίας είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής μας ομάδας, Γκουστάβο Πογιέτ που φαίνεται να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου. Ο Πογιέρ είχε συνδεθεί και στο παρελθόν με τον συγκεκριμένο πάγκο, της ομάδας που να θυμίσουμε ότι θα αντιμετωπίσει η Εθνική στο ερχόμενο Nations League, σε όμιλο της League Β που βρίσκονται επίσης Αγγλία και Φινλανδία.

Ταυτόχρονα όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, δεύτερο φαβορί για τον πάγκο της Ιρλανδίας δίνεται ο υπηρεσιακός μετά την αποχώρηση του Στίφεν Κένι, Τζον Ο'Σέι, ενώ τρίτος στην σχετική λίστα είναι ο Βίλι Σανιόλ, τεχνικός της Γεωργίας που μας απέκλεισε το βράδυ της Τρίτης στην Τιφλίδα!

Next Republic of Ireland manager betting odds as strong favourite emerges https://t.co/pSQwWO3PD9