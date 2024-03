Ο Μαρσέλο έπαιξε ντραμς σε συναυλία των Thirty Seconds for Mars! (vid)

Το ταλέντο του στα ντραμς έδειμε ο Μαρσέλο σε συναυλία των Thirty Seconds for Mars.

Στη Βραζιλία ο Μαρσέλο έδωσε νέα ώθηση στην καριέρα του με τη Φλουμινένσε, αλλά παραμένει η ψυχή των πάρτι. Ο Βραζιλιάνος άσος πήγε στη συναυλία των Thirty Seconds for Mars και έδωσε το δικό του σόου.

Βλέποντας πως ο τραγουδιστής του συγκροτήματος και βραβευμένος με Όσκαρ Τζάρετ Λέτο φόρεσε μια φανέλα του από τη «σελεσάο», ο Μαρσέλο ανέβηκε στη σκηνή και συνόδευσε την μπάντα παίζοντας ντραμς στο κομμάτι «Stuck», από το άλμπουμ «It's the End of the World but It's a Beautiful Day».

Ο Μαρσέλο γνώρισε την αποθέωση από όλο το κοινό και έδειξε πως τα πάει καλά και στα ντραμς.