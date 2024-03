«Καμπάνα» 4 βαθμών στην Νότιγχαμ Φόρεστ, πέφτει 18η στην Premier League!

«Καμπάνα» στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Στην Αγγλία, εκεί που όλα περνάνε από... κόσκινο, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, που έκανε μεταγραφές με το «τσουβάλι» από τότε που ανέβηκε στην Premier League κι εντεύθεν, τιμωρήθηκε με -4 βαθμούς για παραβίαση των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας της λίγκας.

Αυτό συνέβη καθώς από την στιγμή που ανέβηκε στην Premier League το καλοκαίρι του 2022, έκανε 43 μεταγραφές και υπερέβη το όριο απωλειών, που για εκείνη ήταν τα 61 εκατομμύρια λίρες. Η τιμωρία της είναι αντίστοιχη μ' εκείνη της Έβερτον, που, ως γνωστόν, πλήρωσε πρώτη απ' όλους τη... νύφη.

Έτσι παρά το πρόσφατο 1-1 με την Λούτον το Σάββατο όπου η Φόρεστ ξέφυγε στο +3, η ανεξάρτητη επιτροπή έριξε στην ζώνη του υποβιβασμού την Φόρεστ στο -1 από την Λούτον.

Τέλος η Νότιγχαμ Φόρεστ θα έχει την ευκαιρία να κάνει έφεση για την ποινή, με την απόφαση να πρέπει να έχει βγει μέχρι και τις 14 Απριλίου.

