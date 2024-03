Ξεκαρδιστική κομπίνα από τη Φέγενορντ με... «πέτρα-ψαλίδι-χαρτί» (vid)

Η Φέγενορντ υποδέχθηκε τη Χέρακλες για το ολλανδικό πρωτάθλημα, την οποία και κέρδισε αρκετά άνετα με 3-0. Το πρώτο γκολ ωστόσο ήρθε με έναν... ασυνήθιστο τρόπο θα λέγαμε.

Με την ομάδα του Ρότερνταμ να έχει κερδίσει φάουλ στο 28ο λεπτό, σε πολύ καλό σημείο ελάχιστα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, οι παίκτες των γηπεδούχων αποφάσισαν να επιλέξουν ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση παίζοντας... «πέτρα ψαλίδι χαρτί».

Ο χαμένος θα έπαιρνε τη ευθύνη και αυτός τελικά ήταν ο Μίντεχ, ο οποίος τελικά δεν απογοήτευσε στέλνοντας την μπάλα στην αντίπαλη εστία και ανόγοντας το σκορ για την ομάδα του.

Santi Gimenez and Igor Paixao playing rock paper scissors to see who shoots the free kick 🇲🇽😅



Paixao 🇧🇷 won and scored the third goal for Feyenoord!



pic.twitter.com/qGNFgEorGM