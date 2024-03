Φοβερός Γιακουμάκης με χατ τρικ σε 19 λεπτά (vids)

Σόου έδωσε ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε αναδειχθεί καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος παίκτης του MLS, ξεπερνώντας ακόμα και τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Γιακουμάκης σημείωσε τρία γκολ στη νίκη της Ατλάντα με 4-1

Ο Γιακουμάκης έκανε το 2-0 στο 55', πέντε λεπτά αργότερα έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0 και κατόπιν με ένα τρομερό βολέ με το αριστερό έκανε και το 4-0.

Giorgos is back like he never left ❄️ pic.twitter.com/rSUeMivVZ8

The Golden Boot campaign is well under way 🏆 pic.twitter.com/8XvNPZvL6R