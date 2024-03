Επική ατάκα Κλοπ για το αν θα έπαιρνε στη Λίβερπουλ παίκτη της Σπάρτα Πράγας (vid)

Οι «κόκκινοι» με διέλυσαν 5-1 τη Σπάρτα στην Πράγα με δύο γκολ του Ντάργουιν Νούνιες και από ένα των Αλέξις ΜακΆλιστερ, Λουίς Ντίας, Ντομινίκ Σόμποσλαϊ και έτσι η ρεβάνς στο «Άνφιλντ» την επόμενη εβδομάδα θα έχει διαδικαστική σημασία.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γερμανό τεχνικός ρωτήθηκε αν υπήρχε κάποιος παίκτης της Σπάρτα τον οποίο ξεχώρισε και θα τον έπαιρνε στη Λίβερπουλ...

Με δεδομένο, βέβαια, ότι ο Κλοπ έχει ήδη ανακοινώσει την απόφασή του να μην συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας μετά το τέλος της φετινής σεζόν, η απάντησή του ήταν επική...

«Αποσύρομαι το καλοκαίρι. Θέλεις να τον πάρω μαζί μου διακοπές;» είπε ο Γερμανός γελώντας.

😂 "You want me to take him on holiday?"



Yes, Klopp used the word "retire" and he is, from Liverpool in the summer. pic.twitter.com/eApKuRVr8f