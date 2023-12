Μόντριτς: «Στόχος μου να συνεχίσω να γράφω ιστορία με τη Ρεάλ»

Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να αποτελέσει το καλοκαίρι ο Λούκα Μόντριτς, καθώς λήγει το συμβόλαιό του και η Βασίλισσα δεν θα κάνει κίνηση για να του το ανανεώσει. Έτσι, ο Κροάτης σούπερ σταρ μίλησε για τα τελευταία του παιχνίδια με τους Μαδριλένους, λέγοντας πως θέλει να συνεχίσει να γράφει ιστορία.

«Το πλάνο μου είναι να συνεχίσω να γράφω ιστορία στη Ρεάλ Μαδρίτης, να συνεχίσουμε να κερδίζουμε παιχνίδια, τρόπαια και αυτό ελπίζω να γίνει και φέτος. Ιδανικά θα απολαύσω κάθε στιγμή, καθώς ποτέ δεν ξέρεις πόσο θα κρατήσει αυτό στον μεγαλύτερο σύλλογο του κόσμου» ανέφερε χαρακτηριστικά o 38χρονος μέσος.

⚪️ Luka Modrić: “My plan is to keep making history at Real Madrid, to keep winning games, trophies and I hope it will happen this season”.



“Hopefully I will enjoy every moment because you never know how long this will last at the best club in the world”. pic.twitter.com/vyWqQdNrAl