Στο... κυνήγι για τον Σάμερβιλ η Άστον Βίλα

Εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Λιντς πραγματοποιεί ο Κρισένσιο Σάμερβιλ και αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετές ομάδες να θέλουν να τον αποκτήσουν. Μία από αυτές είναι και η Άστον Βίλα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με τη Λιντς ωστόσο να μην έχει σκοπό να τον πουλήσει τον Ιανουάριο, καθώς θεωρείται πολύ σημαντικός παίκτης στη μάχη που δίνει για την επιστροφή στην Premier League.

Μάλιστα, η Λιντς το καλοκαίρι είχε πει «όχι» σε πρόταση της Μπέρνλι που έφτανε τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο επιθετικό. Ο Ολλανδός φορ τη φετινή χρονιά μετρά 20 εμφανίσεις με απολογισμό 11 γκολ και έξι ασίστ στην Championship.

🇳🇱 Crysencio Summerville is on super stats since October: 10 goals and 5 assists.



Understand several clubs including Aston Villa keep tracking him...



⛔️ Leeds have no intention to sell him in January as he’s key player.



Burnley had £20m bid turned down by #LUFC in August. pic.twitter.com/AzAO2nyIto