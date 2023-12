Δεν χάρηκε με την αλλαγή του ο Γκριεζμάν, αγνόησε επιδεικτικά τον Σιμεόνε (vid)

Το γκολ του Μάρκος Γιορέντε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους έκανε τη διαφορά στο εξ΄ αναβολής παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της LaLiga, ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και στη Σεβίλλη.

Στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης ο Αργεντινός προπονητής των «ροχιμπλάνκος» αποφάσισε να κάνει αλλαγή για τον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος δυσαρεστήθηκε με την απόφαση του Σιμεόνε και δεν το έκρυψε.

Έτσι, βγαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο για να πάει στον πάγκο, ο Γκριεζμάν απέφυγε επιδεικτικά να δώσει το χέρι του στον προπονητή του.



Griezmann, subbed by Simeone, expressed clear frustration, falling short of the all-time goal-scoring record in today's match.😳 pic.twitter.com/ujiLPEELfJ