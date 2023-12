Αυτό είναι το πλάνο για τη European Super League: 60-80 ομάδες - Star, Gold και Blue οι τρεις διοργανώσεις

Η απόφαση-βόμβα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχεται να ταράξει τα νερά και να θέσει νέα δεδομένα για το ποδόσφαιρο. Μία απόφαση, που αν τελικά εφαρμοστεί, θα φέρει τα πάνω-κάτω στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Εφόσον λοιπόν προχωρήσει το πλάνο για τη European Super League, δεν θα υπάρχουν μόνιμα μέλη, όπως ήταν η αρχική πρόθεση, σύμφωνα δηλαδή με το αμερικανικό μοντέλο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Α22, που διαχειρίζεται την προώθηση και το μάρκετινγκ της υπό σύσταση Λίγκας, ο Μπερντ Ράιχαρτ, εξήγησε ότι το πλάνο προϋποθέτει τη δημιουργία μίας ανοιχτής διοργάνωσης, στην οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν από 60 ως 80 ομάδες διαφόρων κατηγοριών, όπως συμβαίνει δηλαδή και σήμερα με τις τρεις διοργανώσεις της UEFA.

Σημαντικό μάλιστα ότι θα υπάρχει απευθείας σύνδεση με τα εθνικά πρωταθλήματα, αφού από εκεί οι σύλλογοι θα εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στις εν λόγω διοργανώσεις. Θα υπάρχουν μάλιστα τουλάχιστον τρεις διοργανώσεις και μάλιστα με σύστημα ανόδου/υποβιβασμού!

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το πιθανό φορμάτ της European Super League, με τρεις διοργανώσεις, τις Star, Gold και Blue. Συνολικά θα παίρνουν μέρος 64 ομάδες, με 14 παιχνίδια ανά ομάδα τη σεζόν, 7 εντός και 7 εκτός έδρας. Κάθε διοργάνωση θα έχει δύο φάσεις, το πρωτάθλημα και τα play offs.

Ειδοποιός διαφορά σε σχέση με το τωρινό καθεστώς, ότι τα κέρδη θα μοιράζονται απευθείας στις ομάδες και δεν θα... παρεμβαίνει η UEFA. Υπολογίζεται παράλληλα πως τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ τον χρόνο θα μπαίνουν στα ταμεία των συλλόγων που δεν συμμετέχουν στη European Super League, καθώς επίσης σε κοινωφελείς δράσεις.,

Διαβάστε για τις συνταρακτικές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

🚨🏆 Super League potential format announced.



🔢 64 teams.

📊 3 divisions (Star, Gold and Blue) with promotions and relegations.



⚽️ 14 games each season per team.

🏡 7 at home.

🛫 7 away.



🔓 It will be an open competition

⚔️ Two phases: League and playoffs. pic.twitter.com/onKZ5vVq09