Απόφαση-«βόμβα»: Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγκας!

Είναι η δικαίωση για τους πρωτεργάτες της ευρωπαϊκής Super League, αυτούς που παρουσιάσαν το πλάνο δημιουργίας μιας νέας διοργάνωσης, όχι υπό την σκέπη της UEFA, την άνοιξη του 2021 και αυτούς που επέμειναν σε αυτό πηγαίνοντας στα δικαστήρια την Ευρωπαίκή Συνομοσπονδία.

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεσμευτική, κάτι που σημαίνει ότι πια η UEFA δεν μπορεί να πάει κόντρα σε συλλόγους της που θέλουν να αποχωρήσουν από την... σκέπη τους και να κάνου δική τους Λίγκα.

Αυτό σημαίνει πως ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία νέας ανεξάρτητης Λίγκας, την οποία δεν θα ελέγχει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, οι κανονισμοί της UEFA και το μονοπώλιο που ασκεί πηγαίνουν κόντρα στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Κερδίσαμε. Το μονοπώλιο της UEFA έχει τελειώσει. Το ποδόσφαιρο είναι δωρεάν. Οι σύλλογοι είναι πλέον απαλλαγμένοι από την απειλή κυρώσεων και ελεύθεροι να καθορίσουν το μέλλον τους», σχολίασε ο Μπερντ Ρίτσρντς Ράιχαρτ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας A22 που έχει αναλάβει να «τρέξει« το εγχείρημα στο οποίο πρωτοστάτησαν Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

#ECJ: The #FIFA and #UEFA rules on prior approval of interclub #football competitions, such as the Super League, are contrary to #EUlaw #EuropeanSuperleague 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/XCnLzwIKWb