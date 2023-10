Περιμένει την Μπάγερν Μονάχου ο Σωκράτης!

Ο Κορεάτης Κιμ Μιν-Τζάε είναι ο μοναδικός υγιής κεντρικός αμυντικός στο ρόστερ της Μπάγερν Μονάχου κι αυτό κάνει τους Βαυαρούς να ψάχνουν την αγορά για μία λύση ανάγκης.

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο του γερμανικού Sky Sports, Φλόριαν Πλάτενμπεργκ αυτός ενδέχεται να είναι ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Έλληνας αμυντικός απέρριψε την πρόταση της Μπέτις, αφού περιμένει κίνηση από τους πρωταθλητές Γερμανίας.

Ωστόσο, τονίζεται ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε επίσημη πρόταση ούτε κάποια διαπραγμάτευση, με τον Σωκράτη να έχει εξαιρετικό όνομα στην Γερμανία από την θητεία του στην Bundesliga από το 2011 ως το 2018 με τις φανέλες της Βέρντερ Βρέμης και της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

