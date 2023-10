Ο Αουάτ απάντησε στην προσευχή του Μπενζεμά για τη Γάζα: «Είσαι πουτ@@@ς γιος» (pic)

Ο Μπενζεμά έγραψε στην πλατφόρμα Χ ένα μήνυμα υποστήριξης προς τους Παλιαστινίους, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Μεταξύ αυτών, είναι και η περίπτωση του Ισραηλινού, Ντουντού Αουάτ, ο οποίος δεν εκτίμησε καθόλου τα σχόλια του Γάλλου επιθετικού της Αλ-Ιτιχάντ.

«Ολες μας οι προσευχές για τους κατοίκους της Γάζας που είναι για άλλη μια φορά θύματα αυτών των άδικων βομβαρδισμών που δεν λυπούνται γυναίκες ή παιδιά», έγραψε ο Μπενζεμά, προκαλώντας την αντίδραση του 45χρονου πρώην τερματοφύλακα, ο οποίος έχει αγωνισθεί σε Μαγιόρκα, Κορούνια και Μακάμπι Χάιφα.

«Είσαι ένας μεγάλος πουτ@@@ς γιος», έγραψε ο Αουατ, σε πολλές γλώσσες για να... περάσει το μήνυμα.

אתה בן זונה גדול !



Tu es un gros fils de pute !



You are a big son of a bitch!



أنت ابن كبير للعاهرة!



Eres un hijo de puta



🇮🇱🇺🇸 https://t.co/eDnOMFrlH4