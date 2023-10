Εποχή Ρούνεϊ στην Μπέρμιγχαμ

Ο άλλοτε legend της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχώρησε πριν λίγες μέρες από τη DC United του MLS όπου βρέθηκε τον προηγούμενο χρόνο κι επιστρέφει στο Νησί για λογαριασμό της Μπέρμιγχαμ.

H ομάδα της Τσάμπιονσιπ έχει ξεκινήσει δυνατά τη σεζόν, ερχόταν μάλιστα από δύο διαδοχικές εμφατικές εντός έδρας νίκες, ωστόσο τη Δευτέρα ανακοινώθηκε η απόλυση του Τζον Γιούστας, με τον Ρούνεϊ να αναλαμβάνει κι επίσημα τα ηνία της Μπέρμιγχαμ για τα επόμενα 3,5 χρόνια.

Στο πλευρό του μάλιστα θα έχει τον άλλοτε συμπαίκτη του, Τζον Ο'Σέι και τον Άσλεϊ Κόουλ.

Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.



Welcome to Blues, Wayne! 🤝🔵