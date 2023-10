Το SDNA έχει το ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα στην ομάδα του Περιστερίου, έπειτα από το «ναυάγιο» στην Λεωφόρο και τις εσωτερικές…μπουνιές (δια στόματος Κιβρακίδη) στα αποδυτήρια.

Η φετινή σεζόν ήταν εκ προοιμίου…φωταγωγημένη στο Περιστέρι και προτού αρχίσει η μπάλα να κυλά στο χορτάρι.

Ο Ατρόμητος γιορτάζει 100 χρόνια ζωής κι αν μη τι άλλο, σε μια τέτοια χρονιά – ορόσημο δεν θα μπορούσε ασφαλώς παρά να φοράει τα γιορτινά του και να οδηγείται με υψηλούς στόχους στην αφετηρία της κούρσας του νέου πρωταθλήματος.

Έπειτα από τα τρομερά καρδιοχτύπια και την περιπέτεια που πέρασε την σεζόν 2021-22 όπου αντίκρισε τον γκρεμό του υποβιβασμού και γλίτωσε την κατρακύλα την τελευταία στιγμή, το κλαμπ προχώρησε σε ριζικές αλλαγές με στόχο τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας που θα διαθέτει το κατάλληλο…πακέτο για να «φτερουγίσει» προς την εξάδα και τα play offs της Super League.

Μετά την περυσινή «soft» χρονιά, την τρέχουσα σεζόν ο εορτάζων Ατρόμητος, όχι μόνο δεν…πετάει ψηλά, αλλά δεν έχει καταφέρει να σταυρώσει νίκη έπειτα από επτά συνολικά παιχνίδια με το κοντέρ να γράφει 3 ισοπαλίες και 4 ήττες.

Παρεμπιπτόντως, η «πεντάρα» που…έφαγε από τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Κυριακής (8/10) στη Λεωφόρο, αποτελεί την μεγαλύτερη σε έκταση ήττα του τα τελευταία 14 χρόνια!

Οι μπουνιές (!) του Κιβρακίδη

Με μετρημένες αναλαμπές, η ομάδα της δυτικής όχθης βιώνει πολύ γρήγορα την πρώτη αγωνιστική κρίση της σεζόν, με τον Κυριάκο Κιβρακίδη να δηλώνει on camera αμέσως μετά το «ναυάγιο» στη Λεωφόρο πως εάν χρειαζόταν θα έφτανε στο σημείο να παίξει ακόμα και μπουνιές (!) μέσα στα αποδυτήρια για να αλλάξει την κατάσταση.

Η παραμονή που δεν έφερε την ευτυχία

Με την ψυχολογία στα…τάρταρα, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως ο Κρις Κόουλμαν έχει χάσει τόσους πολλούς πόντους που πολύ δύσκολα θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης προκειμένου να συνεχίσει στο πόστο του.

Κάτι που συνέβη το περασμένο καλοκαίρι, με τον Ουαλό τεχνικό να δέχεται το «κούρεμα» των απολαβών του καθώς και την απουσία οποιουδήποτε δικού του συνεργάτη στο τεχνικό επιτελείο.

Για δεύτερο σερί καλοκαίρι ο 53χρονος προπονητής είχε την επίβλεψη της ομάδας στο νευραλγικό κομμάτι της καλοκαιρινής προετοιμασίας, καθώς και «λόγο» στη μεταγραφική ενίσχυση.

Στον…καθρέφτη του χορταριού ωστόσο, η εικόνα και τα αποτελέσματα της ομάδας στο ξεκίνημα της σεζόν δεν είναι αυτά που περίμεναν και ήθελαν στο Περιστέρι.

Τα credits του Κόουλμαν στον πάγκο του Ατρομήτου φαίνεται να τελειώνουν και να έρχεται το «game over» μαζί με την επερχόμενη άφιξη νέου προπονητή.

Ποιος θα μπορούσε να΄ναι αυτός;

Η επανακυκλοφορία του Γιαννίκη

Το όνομα του Αργύρη Γιαννίκη επανακυκλοφορεί εντός, εκτός κι…επί τα αυτά στη συνοικία των δυτικών προαστίων χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα πως θα πάρει και το χρίσμα.

Γράφουμε «επανακυκλοφορεί», διότι ο 43χρονος τεχνικός βρέθηκε στο πρόσφατο παρελθόν στην κορυφή της προπονητικής λίστας του Ατρομήτου.

Το καλοκαίρι του ΄21 κι όταν ο ομογενής κόουτς είχε πάρει την απόφαση να κλείσει τον κύκλο της δίχρονης επιτυχημένης θητείας στον ΠΑΣ Γιάννινα δέχτηκε κρούση από την ομάδα του Περιστερίου.

Ωστόσο έχοντας τη φιλοδοξία της συνεργασίας με ένα σουπερλιγκάτο κλαμπ από την «α΄ταχύτητα» του ελληνικού πρωταθλήματος ζήτησε χρόνο.

Στον Ατρόμητο έστριψαν τις κεραίες προς τον Ισπανό Άνχελ Λόπεθ και προϊόντος του χρόνου άλλαξαν δαχτυλίδια μαζί του.

Εσχάτως, ο Γιαννίκης που by the way παραμένει χωρίς πάγκο από το Μάρτιο του ΄22 κι έπειτα απ΄το πρόωρο τέλος της θητείας στην ΑΕΚ μετά από 23 παιχνίδια στον πάγκο της Ένωσης, αποτελεί μια υποψηφιότητα που φαίνεται πως θα παίξει για την μετά – Κόουλμαν εποχή στον Ατρόμητο.

Κι ας είχε να λέει μέχρι πρότινος ο γερμανοθρεμμένος κόουτς στο στενό του περιβάλλον κι έπειτα από την εμπειρία της ΑΕΚ, πως δύσκολα θα έμπαινε στη διαδικασία να αναλάβει ομάδα μεσούσης της σεζόν.