Η εκτίμηση του CIES για Κωνσταντέλια: «Η αξία της μεταγραφής του είναι πάνω από 15 εκατομμύρια»

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κοστολογείται αυτή την στιγμή στα 15,4 εκατομμύρια ευρώ και πάνω, κάτι που σημαίνει πως το CIES εκτιμά πως αν θέλει κάποιος να τον αγοράσει από τον ΠΑΟΚ, θα του δώσει αυτά τα χρήματα ή παραπάνω.

Η λίστα αφορά μεσοεπιθετικούς κάτω των 23 ετών και που δεν αγωνίζονται στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Έλληνας παίκτης μάλιστα, ξεπερνά τον Φλάβιο Κονσεϊσάο, γιο του Σέρτζιο, που παίζει στην Πόρτο.

Xαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως το «διαμάντι» του ΠΑΟΚ διπλασιάσει την τιμή του μέσα σε τρεις μήνες, όντας πλέον ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής της Super League.

Δείτε την υπόλοιπη λίστα:

Top estimated transfer values*, U2⃣3⃣ non big-5 league top division wingers 🌬️

🥇 #JohanBakayoko 🇧🇪 (#PSV) €32.2m

🥈 #AntonioNusa 🇳🇴 (#ClubBrugge) €24.8m

🥉 #GonzaloPlata 🇪🇨 (#AlSadd) €23.5m

*as per @CIES_Football model

