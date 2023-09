«Άνοιξε» λογαριασμό με τη Σέλτικ ο Λουίς Πάλμα (vid)

Ο άσος από την Ονδούρα σημείωσε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Κελτών στην αναμέτρηση με τη Μάδεργουελ (1-2). Ο Πάλμα ήταν εκείνος που με ένα μακρινό σουτ από αρκετά πλάγια θέση άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 87ο λεπτό, γράφοντας έτσι το όνομά του στον φετινό πίνακα των σκόρερ της Σέλτικ στην μόλις τρίτη του συμμετοχή!

🇭🇳 | 𝙂𝙊𝘼𝙇𝙇𝙇𝙇𝙇 - 𝙇𝙪𝙞𝙨 𝙋𝙖𝙡𝙢𝙖



A late, late goal as Luis Palma opens his Celtic goalscoring account 💚🤍



Terrific from the Honduran 👏🏼🍀