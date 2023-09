ΑΕΚ: Καλύτερο γκολ της πρεμιέρας η κεφαλιά του Σιντιμπέ (vid)

Πέτυχε γκολ μετά από σχεδόν έξι χρόνια και έκανε την Ευρώπη να παραμιλάει! Ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ με άπιαστη κεφαλιά πέτυχε το 1-0 για την ΑΕΚ στο 11’ του αγώνα με την Μπράιτον, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χατζισαφί και άνοιξε τον δρόμο για το μεγάλο διπλό.

Το γκολ του Γάλλου μπακ «τρέλανε» τους φιλάθλους στην Ευρώπη και το ανέδειξαν το καλύτερο τέρμα της πρεμιέρας της φάσης των ομίλων του Europa League, στη σχετική διαδικτυακή ψηφοφορία της UEFA.

One of the best you'll see 🤤



🥇 Djibril Sidibé's booming header against Brighton wins #UEL Goal of the Week 👏@Heineken || #UELGOTW pic.twitter.com/91t1wa6b8q