«Η Λίβερπουλ θα προσφέρει 150 εκατ. στη Νάπολι για τον Κβαρατσχέλια»

Όπως αποκαλύπτει το «Ιndykaila News», οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ θα έχουν σύντομα επαφή με την διοίκηση της Νάπολι, προκειμένου να διερευνήσουν τις προθέσεις των Ιταλών για πώληση του Κβαρατσχέλια.

Οι «Reds» είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν 150 εκατ. λίρες την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, προκειμένου να αποκτήσουν τον 22χρονο εξτρέμ, που αποτελεί τον ηγέτη της Νάπολι.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής από την Γεωργία, μετράει 45 εμφανίσεις με 14 γκολ και 18 ασίστ με την φανέλα της Νάπολι, οδηγώντας τους «Παρτενοπέι» στην κατάκτηση του Σκουντέτο μετά από 33 χρόνια!

