Ολυμπιακός: Η Ρούμπιν Καζάν ανακοίνωσε την απόκτηση των Τσούμιτς-Ραντζέλοβιτς

Ο Ραντζέλοβιτς αποχωρεί από τον Ολυμπιακό μετά από μια τετραετία και δύο δανεισμούς σε Λεγανές και Ουράλ, με τους «ερυθρόλευκους» να βάζουν στα ταμεία τους 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Ο Σέρβος εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο με την Ρούμπιν Καζάν έως το 2026, ενώ ο Τσούμιτς θα υπέγραψε με την ρωσική ομάδα έως το 2027, με τους «ερυθρόλευκους» να καρπώνονται το 50% της μεταγραφής.

Ο Ολυμπιακός στην συμφωνία του με την Βοϊβοντίνα για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό διατηρούσε ποσοστό μεταπώλησης που ανέρχονταν στο 50%, βάζοντας στα ταμεία τους 500.000 ευρώ.

Randjelovic - to Rubin ⚡️



Our team has been joined by 26-year-old midfielder Lazar Randjelovic ✍🏻



The Serbian footballer signed a contract with Rubin until the end of the season and will wear number 7️⃣



Previously, Randjelovic played in 🇷🇸, 🇬🇷, 🇪🇸, & 🇷🇺 🔙



Welcome, Lazar! ❤️💚 pic.twitter.com/V0j5jBGc26