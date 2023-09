Γκάφα ολκής στην Αντβέρπ: Εκτός λίστας Champions League ο παίκτης που εκτέλεσε το πλάγιο στο 1-0 με την ΑΕΚ

Η Αντβέρπ υπέπεσε σε γκάφα ολκής. Και τι εννοούμε; Η απάντηση βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα των νταμπλούχων Βελγίου.

Τι έκαναν οι υπεύθυνοι της; Δεν δήλωσαν στη λίστα της ομάδας για το Champions League τον αριστερό μπακ, Σαμ Βάινς που είχε εκτελέσει το πλάγιο από το οποίο είχε ξεκινήσει το 1-0 των Βέλγων μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της ΑΕΚ.

Όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο η απουσία του ονόματος του Βάινς από τη λίστα της Αντβέρπ προκάλεσε απορίες. Ξεκίνησαν να στήνονται τα ερωτηματικά του γιατί λείπει από τον βελγικό Τύπο και ο Φαν Μπόμελ παραδέχθηκε πως η γκέλα ολκής, η γκάφα έγινε από αμέλεια των υπευθύνων της ομάδας.

«Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να ξανασυμβεί», ανέφερε κατηγορηματικά ο Ολλανδός κόουτς.

