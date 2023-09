Στα κρύα του λουτρού ο Γκατούζο: Κάνει την έκπληξη με Γκρόσο η Λιόν

Μετά την απόλυση του Λοράν Μπλαν η Λιόν ξεκίνησε την διαδικασία αναζήτησης προπονητή και ήρθε σε επαφή με τον Γκατούζο, με τις δύο πλευρές να βρίσκουν κοινό έδαφος επαφής.

Τα γαλλικά ΜΜΕ, μάλιστα παρουσίαζαν σίγουρη την έλευση του πρώην προπονητή του ΟΦΗ, της Μίλαν και της Βαλένθια στην Λιόν, όμως ο ιδιοκτήτης των «Λιονέ» έκανε την μεγάλη ανατροπή.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Τζον Τέξτορ, ήρθε σε συμφωνία με τον Φάμπιο Γκρόσο και σύντομα θα πέσουν οι υπογραφές στα συμβόλαια, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τον Γκατούζο.

Ο Γκρόσο την περσινή σεζόν κάθισε στον πάγκο της Φροζινόνε και πλέον είναι έτοιμος για το μεγαλύτερο βήμα της καριέρας του, αφού αναλαμβάνει να επαναφέρει την Λιόν στον δρόμο των επιτυχιών.

Fabio Grosso to Olympique Lyon as new head coach, here we go! Agreement in place tonight, now waiting to prepare documents, formal details and get it signed 🔵🔴🇮🇹 #OL



John Textor wanted Grosso as surprise candidate — 1st call by @hugoguillemet, now almost done. pic.twitter.com/m6k7uuOEc2