Αποθεώθηκε από 20.000 οπαδούς της Σεβίλλης και «λύγισε» ο Σέρχιο Ράμος (vid)

Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός παρουσιάστηκε επίσημα από τους Ανδαλουσιάνους στο Σάντσεθ Πιθχουάν, μπροστά σε 20.000 φιλάθλους της Σεβίλλης, με τον Ράμος να μην συγκρατεί τα δάκρυά του.

Ο 37χρονος στόπερ, μάλιστα απευθύνθηκε στους οπαδούς της Σεβίλλης, ζητώντας συγγνώμη για τις χειρονομίες που είχε κάνει στο παρελθόν...

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έχω περάσει τη μισή μου ζωή στη Σεβίλλη και τη μισή μου ζωή στη Μαδρίτη, η καρδιά μου είναι κομμένη στα δύο κι ελπίζω μόνο να με δεχτούν με την ίδια αγάπη, που τρέφω κι εγώ γι' αυτούς.



Από τότε που ήρθα στη Σεβίλλη, έχω δεχθεί πολλή αγάπη από τον κόσμο και θέλω να τους ευχαριστήσω. Αναγνώρισα και ζήτησα συγγνώμη από εκείνους που ένιωσαν ότι χειρονομίες μου ήταν λάθος. Το νεαρό της ηλικίας σε κάνει να κάνεις λάθη.



Ελπίζω να με συγχωρήσουν. Τώρα ερχόμαστε όλοι να υπερασπιστούμε αυτή το σήμα κι ελπίζω να αλλάξω αυτή τη γνώμη σε αυτούς που τη διατηρούν μέσα από τις επιδόσεις και τους στόχους μου, είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι».

Sergio Ramos, in tears in front of Sevilla fans — back home 🏡🔴⚪️



🎥 @relevo @alonsoriveror pic.twitter.com/Cer1LLhnke