Αποθεώθηκε στη Ρώμη ο Λουκάκου (vid)

Σύμφωνα με πλάνα από το ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι Sky Sport 24, ο Λουκάκου, ντυμένος στα μαύρα και χαμογελαστός, αποθεώθηκε καθώς αποβιβαζόταν από το ιδιωτικό τζετ που είχε ναυλώσει η Ρόμα και το οποίο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Τσιαμπίνο αργά το απόγευμα.

Απομένουν οι ιατρικές εξετάσεις για την επισημοποίηση του μονοετούς δανεισμού του χωρίς οψιόν αγοράς, κάτι που αναμένεται να γίνει αύριο (30/8).

Στη Ρόμα, ο Βέλγος θα τεθεί ξανά υπό τις οδηγίες του Ζοζέ Μουρίνιο μετά τις κοινές θητείες τους σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Λουκάκου αποκτήθηκε από την Τσέλσι το 2021 έναντι 115 εκατομμυρίων ευρώ και πέρυσι παραχωρήθηκε δανεικός στην Ίντερ, με την οποία σημείωσε 14 γκολ.

Roma fans welcoming Romelu Lukaku at the airport — landed in Rome after flight driven by club owner Dan Friedkin 🟡🔴



Loan deal from Chelsea will be formally completed and signed on Wednesday. pic.twitter.com/8C2Hzn2ze2