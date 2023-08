Η Αλ Αχλί προσφέρει 32 εκατ. στην Ατλέτικο για τον Ντε Πολ

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Σαουδάραβες κατέθεσαν πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Ροντρίγκο Ντε Πολ, προσφέροντας 32 εκατ. ευρώ για τον Αργεντινό χαφ.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, ενώ ο Ντε Πολ από την πλευρά του έχει ήδη στα χέρια του την πρόταση της Αλ Αχλί.

Πλέον οι δύο ομάδες αναμένεται να μπουν στα τελικά στάδια των επαφών για τον έμπειρο ποδοσφαιριστή, με την Αλ Αχλί να επιθυμεί να θωρακίσει την μεσαία της γραμμή με έναν δυναμικό μέσο.

EXCL: Al Ahli submit formal €32m bid to Atlético Madrid for Rodrigo de Paul — as talks are moving forward 🚨🟢🇸🇦



Contract proposal also sent to player’s camp.



Negotiations on after talks revealed this morning. pic.twitter.com/c1fjy91JWv