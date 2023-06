Συγκίνηση στο «αντίο» του Μπενζεμά στη Ρεάλ: «Με πονάει, αλλά είναι η ώρα να φύγω» (pics, vids)

Μετά από 14 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων κατέκτησε τα πάντα σε συλλογικό και σε ατομικό επίπεδο, ο Γάλλος επιθετικός αποφάσισε να αποχαιρετήσει τους Μαδριλένους και να αποδεχθεί την πρόταση της Αλ Ιτιχάντ για να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

Οι άνθρωποι της Ρεάλ, πρώην και νυν παίκτες της, ήταν παρόντες στην εκδήλωση που διοργανώθηκε προς τιμή του Μπενζεμά για να του πουν το «αντίο».

«Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για μένα. Και είναι η κατάλληλη στιγμή για να θυμηθούμε όλοι πόσο τυχεροί υπήρξαμε που είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το ποδόσφαιρό σου. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που άργησαν να το καταλάβουν» είπε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο πρόεδρος της «βασίλισσας», Φλορεντίνο Πέρεθ.

«Είχα την τύχη να κάνω πραγματικότητα το παιδικό όνειρό μου. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην ιστορία, αλλά τώρα είναι η ώρα για να φύγω. Με πονάει, αλήθεια. Δεν είναι εύκολο. Ήθελα να αποσυρθώ εδώ, αλλά κάποιες φορές στη ζωή συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν περίμενες. Αλλά πάντα θα παρακολουθώ τα παιχνίδια της ομάδας, αυτή θα είναι η οικογένειά μου» ήταν τα λόγια του Μπενζεμά, όταν πήρε τον λόγο.



Luka Modrić, Lucas Vazquez, Nacho and Courtois are the players wo are attending Benzema's farewell at Valdebebas. 🤍 pic.twitter.com/S9hbs49Q2c