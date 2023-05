Αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό ο Κανός: «Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη σε μια δύσκολη σεζόν»

Ο Κανός μετακόμισε στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο με την μορφή του δανεισμού από την Μπρέντφορντ, καταγράφοντας 8 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ και πλέον επιστρέφει στην αγγλική ομάδα.

Έτσι, ο Ισπανός εξτρέμ, θέλησε να αποχαιρετήσει τους Πειραιώτες με μήνυμα που ανάρτησε στους λογαριασμούς που διατηρεί στα Social Media.

«Ήμουν πολύ χαρούμενος εδώ με τον Ολυμπιακό. Από την πρώτη ημέρα ένιωσα σα το σπίτι μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας σε μια δύσκολη σεζόν.

Ήταν εκπληκτικό που έπαιξα στο Καραϊσκάκης μπροστά σε όλους εσάς. Τι σύλλογος! Πάμε!», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Σέρχι Κανός.

I’ve been very happy here with you @olympiacosfc. Since the first day I felt like home. Thank you very much for your support in a difficult season for all. It's amazing to play in Georgios Karaiskakis in front of all of you ❤️ What a club! PAME!!! pic.twitter.com/scRnBdGwIL