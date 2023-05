Η... αινιγματική ανάρτηση του Τιάγκο Σίλβα ίσως δείχνει την αποχώρησή του από την Τσέλσι (pic)

Ο 38χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι θέλει να τελειώσει την καριέρα του στην πατρίδα του με τα «χρώματα» της Φλουμινένσε, της ομάδας που το 2006, του έδωσε την ευκαιρία να παίξει σε υψηλό επίπεδο.

Το συμβόλαιο του με την Τσέλσι, λήγει το 2024, ωστόσο αυτήν την εβδομάδα, η αγγλική εφημερίδα «The Telegraph» αποκάλυψε ότι το διοικητικό συμβούλιο του λονδρέζικου συλλόγου, δεν θα σταθεί εμπόδιο εάν ο Σίλβα ζητήσει να φύγει αυτό το καλοκαίρι.

Και δεδομένης της πιο... αινιγματικής ανάρτησης του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μέλλον του Σίλβα, ίσως είναι μακρυά από την Αγγλία.

«Θα ήθελα να πω ευχαριστώ για την τόση αγάπη και σεβασμό για εμένα και την οικογένειά μου! Ξέρω ότι η σεζόν δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά δεν είχαμε μία σεζόν που να αξίζει στην Τσέλσι και λυπάμαι πολύ γι' αυτό! Αλλά ακόμη κι έτσι, με τιμούν οι φίλαθλοι της ομάδας. Είναι πολύ ικανοποιητικό και να είστε σίγουροι ότι θα είμαι μπλε για το υπόλοιπο της ζωής μου! Σας αγαπώ, με όλη μου την δύναμη. Ευχαριστώ», έγραψε ο έμπειρος αμυντικός της Τσέλσι, στον λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter.

I would like to say thank you for so much affection and respect for me and my family!! I know the season is not over yet, but we didn't make a season that @ChelseaFC deserves, and I'm truly sorry about that! But even so, I'm honoured in this way by the supporters. It's very…