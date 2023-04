Με Σωκράτη, Ντόη και Ραμόν στην 11άδα ο Ολυμπιακός κόντρα στον Βόλο (vid)

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος επέστρεψε στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς με τον Βόλο στο Γ. Καραϊσκάκης, ενώ φανέλα βασικού πήραν τόσο ο Ντόη αλλά και ο Ραμόν.

Ο Ζοσέ Ανιγκό επέλεξε για τον Ολυμπιακό τους: Τζολάκη, Ροντινέι, Σωκράτης, Ντόη, Ραμόν, Κασάμι, Εμβιλά, Μπιέλ, Φορτούνης, Βαλμπουενά και Μπακαμπού.

