Ολυμπιακός: Το (εναλλακτικό) business plan για τον Τζενάρο Γκατούζο

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για την πρόταση που έριξε στο τραπέζι η πειραϊκή ομάδα στο πλαίσιο των επαφών και του ανοιχτού καναλιού με τον Ιταλό τεχνικό.

Το πρώτο σίριαλ στον Ολυμπιακό εν όψει της νέας σεζόν έχει πρωταγωνιστή τον Τζενάρο Γκατούζο.

Ο Ιταλός τεχνικός κάνει μεγάλο…γκελ στα υψηλά κλιμάκια της πειραϊκής ΠΑΕ και οι «ερυθρόλευκοι» χωρίς να χάνουν χρόνο κατέθεσαν πρόταση συνεργασίας κι αναμένουν στο ακουστικό τους.

Η υποψηφιότητα του «Ρίνο» παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί σε σημαντική μερίδα οπαδών του Ολυμπιακού παίζει δυνατά για την επόμενη…μέρα στον πάγκο της πειραϊκής ομάδας κι ενώ συγχρόνως, εξετάζονται κι άλλες περιπτώσεις τεχνικών.

Σε ό,τι ειδικότερα πάντως έχει να κάνει με τον Γκατούζο, ο Ολυμπιακός δείχνει διατεθειμένος να περιμένει ρίχνοντας στο τραπέζι όλα τα «χαρτιά».

Ένα εξ αυτών σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, είχε να κάνει και με το τάιμινγκ άφιξης του 45χρονου τεχνικού στο Ρέντη και την έναρξη της συνεργασίας με τον Ολυμπιακό.

Τι σημαίνει αυτό;

Οι παροικούντες την Πλατεία Αλεξάνδρας στις πρώτες επαφές που έκαναν με τον Γκατούζο, πρότειναν - μεταξύ άλλων - να αναλάβει (εφόσον το επιθυμεί) άμεσα την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας, χωρίς να περιμένει το καλοκαίρι και την έναρξη της προετοιμασίας εν όψει της νέας σεζόν.

Από την πλευρά του, ο Ιταλός κόουτς δεν έδειξε θετικός στο συγκεκριμένο business plan, χωρίς αυτό να σημαίνει πως «γείωσε» το ζεστό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού.

Ο Γκατούζο από την πρώτη στιγμή έδειξε τη διάθεση να εξετάσει διεξοδικά όλες τις παραμέτρους με επίκεντρο το προπονητικό project του Ολυμπιακού, θέτοντας ωστόσο ως; προαπαιτούμενο τη μετακόμιση στο Ρέντη το προσεχές καλοκαίρι κι όχι άμεσα κι ενόψει των τελευταίων ματς που υπάρχουν στην αγωνιστική ατζέντα της τρέχουσας σεζόν.

By the way, οι φίλοι που έκανε ο Γκατούζο στην Ελλάδα από την παλαιότερη θητεία του στον ΟΦΗ, έχουν να λένε τελευταία στις ιδιαίτερες συζητήσεις τους πως «ζυγίζει» με θετικά διάθεση την πρόταση του Ολυμπιακού και με ό,τι ασφαλώς μπορεί να συνεπάγεται αυτό.