Με Εμβιλά και Βαλμπουενά η πρώτη ενδεκάδα του Ανιγκό στον Ολυμπιακό

Δύο αλλαγές έχει το αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ σε σχέση με το τελευταίο ματς του Μίτσελ, το 2-2 με τον Άρη. Στη θέση του τραυματία Κανός ξεκινά ο Βαλμπουενά, ενώ επιστρέφει και ο Εμβιλά αντί του Κασάμι. Από εκεί και έπειτα, οι υπόλοιποι εννέα βασικοί του Ζοσέ Ανιγκό είναι αυτοί που ξεκινούσαν και επί Μίτσελ το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ρέαμπτσιουκ, Μπα, Παπασταθόπουλος, Ροντινέι, Εμβιλά, Χουάνγκ, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Μπιέλ, Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan ! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYPAOK #Stoiximan pic.twitter.com/2mCYHELAr5