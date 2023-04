ESPN: «Το σκέφτεται σοβαρά ο Μέσι για τη Σαουδική Αραβία!»

Θα είναι ένα... σίριαλ με πολλά επεισόδια, αυτό φαίνεται ήδη από τα σενάρια που κυκλοφορούν καθώς όλα δείχνουν πως ο Μέσι δεν θα συνεχίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν την επόμενη σεζόν.

Η Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να τον έχει προσεγγίσει κάνοντάς του πρόταση ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο και το ESPN αναφέρει τώρα πως ο Αργεντινός δεν απορρίπτει την ιδέα να μετακομίσει εκεί και να γίνει ξανά αντίπαλος του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος παίζει στην Αλ Νασρ.

Το EPSN σημειώνει πως ο Μέσι δεν είναι πια τόσο αρνητικός στο ενδεχόμενο να είναι η Αλ Χιλάλ η επόμενη ομάδα του και τονίζει, μάλιστα, ότι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες ώστε ο Αργεντινός να μετακομίσει εκεί είναι 50-50!

Εννοείται πως δημόσια ούτε ο ίδιος ο παίκτης, ούτε ο πατέρας του, ο οποίος τον εκπροσωπεί, έχει διαψεύσει ή επιβεβαιώσει κάποιο από τα σενάρια αυξάνοντας έτσι την... αγωνία για το μέλλον του.

Lionel Messi is considering a move that would see him join Al-Hilal, the city rivals of Cristiano Ronaldo's Al-Nassr FC, a source has told ESPN. pic.twitter.com/kKJGMjavHg