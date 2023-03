Παίρνει Μπρέρετον από την Μπλάκμπερν η Βιγιαρεάλ

Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας της Βιγιαρεάλ με την Μπλάκμπερν για τον επιθετικό, Μπεν Μπρέρετον.

Ο Άγγλος επιθετικός, ο οποίος αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της Χιλής, λόγω της καταγωγής της μητέρας του, έχει τραβήξει τα βλέμματα πολλών ομάδων, με το «κίτρινο υποβρύχιο» να είναι αυτή που θα αποσπάσει την υπογραφή του το ερχόμενο καλοκαίρι. Μάλιστα, η συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους έχει επιτευχθεί από τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο 24χρονος επιθετικός έχει εξαιρετική παρουσία στην Championship τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ φέτος αποτελεί το βασικό επιθετικό όπλο της Μπλάκμπερν, μετρώντας 14 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μπρέρετον θα ενσωματωθεί στη Βιγιαρεάλ μετά το τέλος της σεζόν, ενώ θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας τεσσάρων χρόνων, μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Ben Brereton Díaz has full agreement to join Villarreal in June as free agent — deal sealed and completed. 🚨🟡🤝🏻 #Villarreal



Premier League clubs were tracking him too but Brereton will join Villarreal. pic.twitter.com/JtWqhIfd8F